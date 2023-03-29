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Данілов пообіцяв, що "виносити за ноги" з Лаври нікого не будуть

Олександр ШумілінСереда, 29 березня 2023, 20:10
Данілов пообіцяв, що виносити за ноги з Лаври нікого не будуть
Фото: Українська правда

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.

Джерело: Данілов в ефірі марафону національних новин

Пряма мова: "Це ж не виселення, бо це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена згідно нормативно-правових документів, які існують. Якщо хтось вважає, що він не повинен виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється…

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Якщо хтось вважає, що він має там лишитися на якийсь період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати російська ФСБ на території лаври. Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до якихось умов".

Деталі: Данілов нормально поставився до того, що духовенство подало позов до суду щодо так званого виселення. "У нас демократична країна", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 30 березня духівництво УПЦ МП має покинути Лавру, проте намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
  • Також 29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.
  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МПпро безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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Теми: ДаніловрелігіяКиїв
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