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З Лаври вивозили ікону: авто "завернула" поліція – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 14:22
З Лаври вивозили ікону: авто завернула поліція – ЗМІ
Скрін з відео

Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. 

Джерело: Радіо Свобода 

Деталі: Видання повідомляє, що поліція "завернула" авто, в якому везли ікону з Києво-Печерської лаври.  

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За словами журналіста, коли поліція знаходить подібну річ, її оцінює представник Міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд. 

Цього разу дозвіл отримано, однак поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
  • Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
  • Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
  • 30 березня комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

Теми: релігіяполіціяУПЦ МПКиїв
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