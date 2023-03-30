З Лаври вивозили ікону: авто "завернула" поліція – ЗМІ
Четвер, 30 березня 2023, 14:22
Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Видання повідомляє, що поліція "завернула" авто, в якому везли ікону з Києво-Печерської лаври.
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Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. pic.twitter.com/7M0rrH1IHN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023
За словами журналіста, коли поліція знаходить подібну річ, її оцінює представник Міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд.
Цього разу дозвіл отримано, однак поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври.
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Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
- 30 березня комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.