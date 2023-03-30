З Лаври вивозили ікону: авто "завернула" поліція – ЗМІ

Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Видання повідомляє, що поліція "завернула" авто, в якому везли ікону з Києво-Печерської лаври.

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Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. pic.twitter.com/7M0rrH1IHN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023

За словами журналіста, коли поліція знаходить подібну річ, її оцінює представник Міністерства культури та інформаційної політики чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд.

Цього разу дозвіл отримано, однак поліція все одно повернула авто на територію Києво-Печерської лаври.

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