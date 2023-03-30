Из Лавры вывозили икону: авто "завернула" полиция – СМИ

Полиция не пропустила автомобиль, в котором перевозили икону из Киево-Печерской лавры.

Источник: Радио Свобода

Детали: Журналист издания стал свидетелем того, как полиция "завернула" авто, в котором везли икону из Киево-Печерской лавры.

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Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. pic.twitter.com/7M0rrH1IHN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023

По его словам, когда полиция находит в авто подобную вещь, ее оценивает представитель Министерства культуры и информационной политики или заповедника и позволяет или не позволяет выезд.

На этот раз разрешение получено, однако полиция все равно вернула авто на территорию Киево-Печерской лавры.

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