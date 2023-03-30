Из Лавры вывозили икону: авто "завернула" полиция – СМИ
Четверг, 30 марта 2023, 14:22
Полиция не пропустила автомобиль, в котором перевозили икону из Киево-Печерской лавры.
Источник: Радио Свобода
Детали: Журналист издания стал свидетелем того, как полиция "завернула" авто, в котором везли икону из Киево-Печерской лавры.
Поліція не пропустила автомобіль, в якому перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. pic.twitter.com/7M0rrH1IHN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023
По его словам, когда полиция находит в авто подобную вещь, ее оценивает представитель Министерства культуры и информационной политики или заповедника и позволяет или не позволяет выезд.
На этот раз разрешение получено, однако полиция все равно вернула авто на территорию Киево-Печерской лавры.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
- 30 марта комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.