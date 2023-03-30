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Из Лавры вывозили икону: авто "завернула" полиция – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 14:22
Из Лавры вывозили икону: авто завернула полиция – СМИ
Скрин с видео

Полиция не пропустила автомобиль, в котором перевозили икону из Киево-Печерской лавры.

Источник: Радио Свобода 

Детали: Журналист издания стал свидетелем того, как полиция "завернула" авто, в котором везли икону из Киево-Печерской лавры.  

По его словам, когда полиция находит в авто подобную вещь, ее оценивает представитель Министерства культуры и информационной политики или заповедника и позволяет или не позволяет выезд. 

На этот раз разрешение получено, однако полиция все равно вернула авто на территорию Киево-Печерской лавры.

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Темы: религияполицияУПЦ МПКиев
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