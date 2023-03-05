Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 12:24
скріншот

Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на Євро з легкої атлетики у приміщенні, Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Одразу три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник - виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.

Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок.

Для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.

В фіналі Магучіх боролася з Веерман за "золото": у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.

Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра - найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

ВІДЕО ДНЯ

Стрибки у висоту (жінки): фінал

  1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м

  2. Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м

  3. Катерина Табашник (Україна) 1.94 м

  4. Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м

  5. Юлія Левченко (Україна) 1.94 м

Теми: спортукраїнці
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

У САП відкидають причетність до блокування рахунків Коболєва, він - пов’язує це зі "справою про премію"

оновлено від 12:32"Слава Україні!": побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового

фотоУ Чехії невідомі викрали жеребця за 17 тисяч євро, який належав Кадирову

МВС засекретить списки бійців "Гвардії наступу"

"Видавництво Старого Лева" визнали найкращим видавцем дитячих книг у Європі

Усі новини...
спорт
Партнера збірної України з футболу звинуватили у співпраці з російським "Зєнітом": шили їм форму
Мессі став найкращим футболістом 2022 року за версією ФІФА
У драматичній серії пенальті "Шахтар" обіграв "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Останні новини
17:03
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
17:01
"Нафтогаз" готує пропозиції власникам євробондів по реструктуризації боргу
16:59
Директорка Інституту раку розповіла, як боротиметься з "благодійними внесками" у медзакладі
16:45
Польща готова створити центр обслуговування танків Leopard, наданих Україні
16:38
Як зробити багатоповерхівку більш автономною і економною: поради енергоаудитора
16:38
Вчені дослідили генетичний код собак з Чорнобильської зони
16:32
Російські спецслужби збирають в Україні розвіддані під виглядом зарубіжних ЗМІ
16:27
Відбувся новий обмін полоненими: 130 на 90
16:22
Буданов у квітні 2022 року брав участь у штурмі Руської Лозової на Харківщині
16:17
фотоБіля Рима зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули
Усі новини...