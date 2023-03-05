Україна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро
Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на Євро з легкої атлетики у приміщенні, Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки.
Джерело: "Суспільне спорт"
Деталі: Одразу три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник - виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.
Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок.
Для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.
В фіналі Магучіх боролася з Веерман за "золото": у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.
Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра - найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.
Title defended! ✅— European Athletics (@EuroAthletics) March 5, 2023
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock
Стрибки у висоту (жінки): фінал
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Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м
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Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м
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Катерина Табашник (Україна) 1.94 м
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Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м
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Юлія Левченко (Україна) 1.94 м