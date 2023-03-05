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Україна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 11:24
Україна завоювала золото та бронзу в стрибках у висоту на Євро
скріншот

Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на Євро з легкої атлетики у приміщенні, Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Одразу три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник - виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.

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Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок.

Для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.

В фіналі Магучіх боролася з Веерман за "золото": у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.

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Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра - найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

Стрибки у висоту (жінки): фінал

  1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м

  2. Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м

  3. Катерина Табашник (Україна) 1.94 м

  4. Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м

  5. Юлія Левченко (Україна) 1.94 м

Теми: спортукраїнці
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