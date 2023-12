Україна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на Євро з легкої атлетики у приміщенні, Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Одразу три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник - виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.

Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок.

Для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.

В фіналі Магучіх боролася з Веерман за "золото": у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.

Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра - найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

Title defended! ✅



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock