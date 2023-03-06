Українців попереджають про можливі перерви в пропуску на кордонах із трьома країнами ЄС
Понеділок, 6 березня 2023, 13:45
У вівторок 7 березня через оновлення інформаційних систем ЄС можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Важлива інформація для громадян, які планують перетинати кордон з країнами ЄС. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздки".
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Деталі: Прикордонники уточнюють, що у країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах.
У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.