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До парламенту Естонії проходить рекордна кількість депутаток

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 15:45

До парламенту Естонії наступного скликання увійде 30 депутатів-жінок - більше, ніж у будь-якому попередньому скликанні. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Найбільше депутаток буде від Партії реформ - жінками є 13 із 37 членів, які проходять у законодавчий орган.

У лавах лібералів "Естонія 200" в Рійгікогу проходять п'ять депутаток, центристів та соціал-демократів - чотири депутатки, правопопулістів EKRE - три, Isamaa - одна.

На виборах 2015 року у парламент Естонії пройшли 24 жінки, у 2019 році - 28. У першому парламенті незалежної Естонії в 1919-20 роках було дев’ять депутаток.  

Також вибори 2023 року встановили рекорд електронного голосування - частка тих, хто голосував онлайн, вперше перевищила 50%. 

Існування онлайн-голосування та особливості процедури призвели до того, що майже до останнього моменту підрахунку голосів лідирувала правопопулістська EKRE, а після додавання електронних голосів картина радикально змінилася - на перемогу Партії реформ чинної прем’єрки Каї Каллас.

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Детально про це читайте у статті Е-вибори проти популістів: як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України

Теми: Естоніявибори
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