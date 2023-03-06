Українські військові знищили російську ДРГ на човнах: мінус 18 окупантів

За минулу добу Сили оборони півдня ліквідували 18 членів російської диверсійно-розвідувальної групи, які пересувалися на моторних човнах біля Херсону.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "В районі Великого Потемкінського острова (поблизу Херсона – УП) за відомим всьому світу курсом направлено 3 переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 рашистів демілітарізовано".

Деталі: Крім того, йдеться в повідомленні, ракетно-артилерійські підрозділи України, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, знищили три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі, два спостережних пости та склад з боєприпасами.