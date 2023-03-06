Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Румунія планує придбати американські F-35 і сформувати першу ескадрилью після 2030 року

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 19:44

Голова Генерального директорату з питань озброєнь Румунії генерал-майор Теодор Інчікаш анонсував плани з формування румунської ескадрильї винищувачів п’ятого покоління F-35 після 2030 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense Romania.

Коментуючи той факт, що останні придбані в Норвегії винищувачі F-16 мають термін експлуатації в середньому 10 років, Інчікаш зазначив, що йдеться про "проміжний етап, поки не будуть наявні літаки п’ятого покоління, F-35".

Реклама:

"Румунські збройні сили мають на меті досягти своєї першої оперативної спроможності, першої ескадрильї літаків F-35, після 2030 року. Це вимагає складних кроків, як-то аналізу інфраструктури, внесення коректив в інфраструктуру за допомогою інвестицій, а потім закупівлі", – пояснив він.

Наголосивши, що йдеться про складний процес як у плані витрат, так і в плані часу, він назвав бажаним здійснення кроків "цього або наступного року" для підписання контракту на придбання F-35.

Голова Генерального директорату з питань озброєнь Румунії додав, що це неможливо зробити без схвалення Вищої ради оборони країни і парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

Перші кроки для оновлення своєї авіації Бухарест почав робити ще у 2016 році, коли домовився з Португалією про придбання американських винищувачів четвертого покоління F-16. Минулоріч він припинив експлуатацію радянських МіГ-21 з огляду на зростання кількості аварійних ситуацій.

У листопаді 2022-го Норвегія та Румунія домовились про продаж 32 винищувачів за 388 мільйонів євро. Разом із уже наявними літаками країна зможе сформувати три ескадрильї F-16, які стануть перехідним етапом до F-35.

Теми: Румуніявинищувачіавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Румунія
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: