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Румунія планує придбати американські F-35 і сформувати першу ескадрилью після 2030 року

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 20:44

Голова Генерального директорату з питань озброєнь Румунії генерал-майор Теодор Інчікаш анонсував плани з формування румунської ескадрильї винищувачів п’ятого покоління F-35 після 2030 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense Romania.

Коментуючи той факт, що останні придбані в Норвегії винищувачі F-16 мають термін експлуатації в середньому 10 років, Інчікаш зазначив, що йдеться про "проміжний етап, поки не будуть наявні літаки п’ятого покоління, F-35".

"Румунські збройні сили мають на меті досягти своєї першої оперативної спроможності, першої ескадрильї літаків F-35, після 2030 року. Це вимагає складних кроків, як-то аналізу інфраструктури, внесення коректив в інфраструктуру за допомогою інвестицій, а потім закупівлі", – пояснив він.

Наголосивши, що йдеться про складний процес як у плані витрат, так і в плані часу, він назвав бажаним здійснення кроків "цього або наступного року" для підписання контракту на придбання F-35.

Голова Генерального директорату з питань озброєнь Румунії додав, що це неможливо зробити без схвалення Вищої ради оборони країни і парламенту.

Перші кроки для оновлення своєї авіації Бухарест почав робити ще у 2016 році, коли домовився з Португалією про придбання американських винищувачів четвертого покоління F-16. Минулоріч він припинив експлуатацію радянських МіГ-21 з огляду на зростання кількості аварійних ситуацій.

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У листопаді 2022-го Норвегія та Румунія домовились про продаж 32 винищувачів за 388 мільйонів євро. Разом із уже наявними літаками країна зможе сформувати три ескадрильї F-16, які стануть перехідним етапом до F-35.

Теми: Румуніявинищувачіавіа
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