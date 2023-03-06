Румыния планирует приобрести американские F-35 и сформировать первую эскадрилью после 2030 года

Председатель Генерального директората по вопросам вооружений Румынии генерал-майор Теодор Инчикаш анонсировал планы по формированию румынской эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 после 2030 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense Romania.

Комментируя тот факт, что последние приобретенные в Норвегии истребители F-16 имеют срок эксплуатации в среднем 10 лет, Инчикаш отметил, что речь идет о "промежуточном этапе, пока не будут иметься самолеты пятого поколения, F-35".

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"Румынские вооруженные силы имеют целью достичь своей первой оперативной способности, первой эскадрильи самолетов F-35, после 2030 года. Это требует сложных шагов, таких как анализ инфраструктуры, внесение корректив в инфраструктуру с помощью инвестиций, а затем закупки", - пояснил он.

Подчеркнув, что речь идет о сложном процессе как в плане затрат, так и в плане времени, он назвал желательным осуществление шагов "в этом или следующем году" для подписания контракта на приобретение F-35.

Глава Генерального директората по вопросам вооружений Румынии добавил, что это невозможно сделать без одобрения Высшего совета обороны страны и парламента.

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Первые шаги для обновления своей авиации Бухарест начал делать еще в 2016 году, когда договорился с Португалией о приобретении американских истребителей четвертого поколения F-16. В прошлом году он прекратил эксплуатацию советских МиГ-21 ввиду роста количества аварийных ситуаций.

В ноябре 2022-го Норвегия и Румыния договорились о продаже 32 истребителей за 388 миллионов евро. Вместе с уже имеющимися самолетами страна сможет сформировать три эскадрильи F-16, которые станут переходным этапом к F-35.