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На Донеччині напружено, але вперше за рік доба – без постраждалих цивільних

Олена РощінаСереда, 8 березня 2023, 11:41
На Донеччині напружено, але вперше за рік доба – без постраждалих цивільних
Наслідки обстрілів Донецької області, фото з Telegram Павла Кириленка

Минула доба для Донецької області була першою з початку повномасштабної війни, коли не постраждала жодна цивільна людина, хоча область зазнавала інтенсивних обстрілів. 

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного. Але ситуація залишається напруженою".

Деталі: На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської ТГ – пошкодили 3 будинки. 

Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. 

В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській – Курахове і Курахівка.

На Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці: внаслідок 5 обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу.

ВІДЕО ДНЯ

Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. 

У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Васюківці та 4 у Федорівці.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

 
 

Теми: Донецька областьвійна
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