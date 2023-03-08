На Донеччині напружено, але вперше за рік доба – без постраждалих цивільних

Минула доба для Донецької області була першою з початку повномасштабної війни, коли не постраждала жодна цивільна людина, хоча область зазнавала інтенсивних обстрілів.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного. Але ситуація залишається напруженою".

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Деталі: На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської ТГ – пошкодили 3 будинки.

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