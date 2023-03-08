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"Вагнер" втрачає підтримку регулярних військ РФ під Бахмутом – CNN

Євген КізіловСереда, 8 березня 2023, 17:33
Вагнер втрачає підтримку регулярних військ РФ під Бахмутом – CNN
ватажок "пвк вагнер" євгеній пригожин, Getty Images

Бойовики пригожинської "ПВК Вагнер" в районі Бахмута, схоже, отримують все менше і менше підтримки від російських регулярних військ.

Джерело: CNN із посиланням на співрозмовників у владних структурах Заходу

Пряма мова одного з джерел: "Відчай "Вагнера" і досить емоційний стан Пригожина пояснюються просто - він бачить, що у нього не тільки закінчуються людські ресурси, але тепер у нього також закінчується підтримка російської артилерії, яка могла б компенсувати ці втрати".

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Деталі: Співрозмовники зазначають також, що рівень смертності серед бійців "Вагнера" значно вищий, ніж у збройних силах Росії.

Крім того, повідомляють офіційні особи, Бахмут "не має жодного оперативного стратегічного значення" ані для Росії, ані для України, але поїздка президента України Володимира Зеленського до цього міста в грудні зробила його політично важливим.

Джерела визнають, що Росія захопила деякі території, але це - порожня місцевість, де немає ані забудови, ані українських ліній оборони.

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Західні чиновники кажуть також, що українські війська оточені лише з трьох боків і все ще можуть вводити і виводити людей з Бахмута.

Пряма мова: "Це може тривати ще місяць, або ж українці можуть вирішити піти протягом тижня. Вони можуть вийти, щоб підготувати оборонні лінії, які вони мають на захід від Бахмута…

Вони показали раніше, що дуже добре вміють відходити, коли їм потрібно".

Що передувало:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.
  • Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців "ПВК Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Теми: ВагнерПригожинБахмут
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