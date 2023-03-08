Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

8 окупантів знищено: прикордонники відбили атаку біля Бахмута

Євген КізіловСереда, 8 березня 2023, 19:17
8 окупантів знищено: прикордонники відбили атаку біля Бахмута
Getty Images

Українські прикордонники втримали рубіж на околицях Бахмута, вбивши 8 і поранивши 23 окупантів.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, російські штурмовики за підтримки артилерії, реактивних систем залпового вогню та із застосуванням касетних боєприпасів атакували позиції українських військових на околиці Бахмута.

Реклама:

Для ліквідації атакувальників прикордонники застосовували мінометні розрахунки та аеророзвідку. А при безпосередньому зіткненні з противником – стрілецьку зброю.

Бійці рубіж оборони втримали: 8 окупантів ліквідовано, 23 – поранено.

Що передувало: За інформацією CNN, чиї журналісти поспілкувались з військовим чиновником НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: