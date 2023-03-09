За два дні протестів у Грузії затримали понад 130 осіб

Під час протестів у Тбілісі, які спалахнули 7 та 8 березня проти ухвалення закону про "іноагентів" біля будівлі парламенту, співробітники МВС Грузії затримали 134 людини.

Про це МВС країни повідомило у своїй заяві в четвер, пише "Європейська правда".

Зокрема, за фактом нападу на поліцейських за статтею 353 Кримінального кодексу було затримано одну особу. Ще 133 людей затримали відповідно до статей 166 та 173 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці уточнили, що 8 березня за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам поліції у адміністративному порядку затримали 66 осіб.

Близько 10 співробітників МВС отримали поранення різного ступеня. Також є постраждалі мітингувальники, їх кількість не називають.

"Незважаючи на попередження МВС, учасники акції вийшли за межі норм, встановлених законом про свободу волевиявлення та мирних зібрань. Законним вимогам правоохоронців вони не підкорилися. Демонстранти поводилися агресивно та пошкодили металеві захисні огорожі, встановлені вздовж будівлі законодавчого органу, вхідні двері, вибили вікна будівлі, залізні решітки, кидали каміння, різні предмети та піротехніку в будівлю та двір парламенту, що могло спричинити тяжкі наслідки", - йдеться у заяві.

Учасники акції пошкодили, перекинули та підпалили кілька автомобілів МВС, пошкодили автобус, пожежну машину, фасади будівель на проспекті Руставелі, розбили вітрини, заявили в МВС.

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Міністерство внутрішніх справ почало розслідування у зв'язку з порушеннями та насильницькими інцидентами, які відбулися біля парламенту. Проводяться слідчі дії з метою встановлення та затримання осіб, які напали на поліцейських в районі будівлі парламенту та на проспекті Руставелі і вчинили інші насильницькі дії.

Нагадаємо, в апараті парламенту Грузії заявили, що через пошкодження будівлі законодавчого органу на цьому тижні пленарні засідання проводитися не будуть.

Після бурхливих протестів 7 і 8 березня керівна партія Грузії вирішила відкликати скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Деталі про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі "ЄП": Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.