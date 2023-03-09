Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі: "ядром" будуть неповнолітні – ЦНС

Російські окупанти планують навесні почати нову хвилю мобілізації в окупованих частинах Луганщини та Донеччини – "ядром" нової хвилі будуть юнаки 2006 року народження.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: ЦНС повідомляє, що військкомати окупантів закликали навчальні заклади надати списки всіх юнаків 2006 року народження.

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За інформацією Спротиву, саме вони мають стати "ядром" майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає незайнятих людей, які підлягають мобілізації.