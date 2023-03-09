Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі: "ядром" будуть неповнолітні – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 березня 2023, 15:46
Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі: ядром будуть неповнолітні – ЦНС
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Російські окупанти планують навесні почати нову хвилю мобілізації в окупованих частинах Луганщини та Донеччини – "ядром" нової хвилі будуть юнаки 2006 року народження.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: ЦНС повідомляє, що військкомати окупантів закликали навчальні заклади надати списки всіх юнаків 2006 року народження.

За інформацією Спротиву, саме вони мають стати "ядром" майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає незайнятих людей, які підлягають мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донбасмобілізаціядітивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Донбас
Кадиров почав вербувати бойовиків з окупованого Донбасу
Зеленський про Донбас: Бої за кожен метр, безпрецедентне знищення потенціалу РФ
Великий лютневий наступ. На яких напрямках гаряче і де Росія може атакувати Україну
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...