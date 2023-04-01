Біля Лаври проходить акція протесту проти УПЦ МП та молебень

Біля Києво-Печерської лаври громадяни проводять акцію протесту проти УПЦ МП, водночас сама УПЦ МП влаштувала молебень біля входу до Лаври.

Джерело: Укрінформ

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Деталі: Декілька сотень людей прийшли на акцію протесту до Києво-Печерської лаври. Вони тримають у руках українські прапори, а також плакати: "Пашу в Рашу", "Московський патріархат – за російським кораблем", "Геть московських попів". При цьому вони скандують: "Мерседес на ЗСУ".

При цьому біля входу до Лаври УПЦ МП влаштувала молебень, до якого залучено близько 150 осіб.

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