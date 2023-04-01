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Біля Лаври проходить акція протесту проти УПЦ МП та молебень

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 18:54

Біля Києво-Печерської лаври громадяни проводять акцію протесту проти УПЦ МП, водночас сама УПЦ МП влаштувала молебень біля входу до Лаври.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Декілька сотень людей прийшли на акцію протесту до Києво-Печерської лаври. Вони тримають у руках українські прапори, а також плакати: "Пашу в Рашу", "Московський патріархат – за російським кораблем", "Геть московських попів". При цьому вони скандують: "Мерседес на ЗСУ".

При цьому біля входу до Лаври УПЦ МП влаштувала молебень, до якого залучено близько 150 осіб.

Священники московського патріархату встановили колонки й намагаються перекричати опонентів.

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Теми: УПЦ МПцеркваакції
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