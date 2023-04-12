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"Злиті" документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 22:05
Злиті документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ
Війна, ілюстратифне фото Генштабу ЗСУ

Документи розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, свідчать, що повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме "далеко після 2023 року".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters, яка проаналізувала понад 50 документів.

В одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

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"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – зазначають автори розвідувальної оцінки.

"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.

Також у документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.

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Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їх достовірності.

В останні тижні в соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. 

Передісторія:

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США.

Теми: витікСШАвійнаУкраїна
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