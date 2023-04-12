Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Злиті" документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 22:05
Злиті документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ
Війна, ілюстратифне фото Генштабу ЗСУ

Документи розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, свідчать, що повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме "далеко після 2023 року".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters, яка проаналізувала понад 50 документів.

В одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – зазначають автори розвідувальної оцінки.

"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.

Також у документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їх достовірності.

ВІДЕО ДНЯ

В останні тижні в соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. 

Передісторія:

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США.

Теми: витікСШАвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW

Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім

фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

Усі новини...
"Злиті" документи Пентагону: США оцінювали загальні втрати України й РФ у 354 тисячі – ЗМІ
Якщо відео зі стратою полоненого справжнє, Росія стане в один ряд із ІДІЛ – президент Чехії
Секретар РНБО про чотири "дикі сценарії" щодо війни: Це небезпечно
"Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату" – радник Зеленського
Останні новини
05:12
Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні" – МЗС
04:14
Пригожин повертає прихильність Путіна – ISW
03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
02:58
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
02:04
Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні – Білий дім
01:37
фотоВорог атакував Нікополь і громади, є поранений
00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
00:24
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
23:49
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
23:30
фотоСупутник показав згорілий український літак у Судані
Усі новини...
Реклама: