"Злиті" документи розвідки США: війна в Україні затягнеться після 2023 року – ЗМІ
Документи розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, свідчать, що повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме "далеко після 2023 року".
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters, яка проаналізувала понад 50 документів.
В одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.
"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – зазначають автори розвідувальної оцінки.
"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.
Також у документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.
Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їх достовірності.
В останні тижні в соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки.
Передісторія:
- 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
- Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
- Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка", який може бути "дитиною".
- Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
- Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
- Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, а Державний департамент США заявив, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України у війні з Росією.
- За даними ЗМІ, витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.
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