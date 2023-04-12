"Слитые" документы разведки США: война в Украине затянется после 2023 года – СМИ
Документы разведывательного управления Министерства обороны США, которые якобы попали в интернет, свидетельствуют, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters, которая проанализировала более 50 документов.
В одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится о том, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.
"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.
"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который, при отсутствии непредсказуемого восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", – указывается в документе.
Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость – это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.
Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", которые впервые появились в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их достоверность.
В последние недели в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки.
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
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