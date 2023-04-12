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"Слитые" документы разведки США: война в Украине затянется после 2023 года – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 22:05
Слитые документы разведки США: война в Украине затянется после 2023 года – СМИ
Война, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Документы разведывательного управления Министерства обороны США, которые якобы попали в интернет, свидетельствуют, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters, которая проанализировала более 50 документов.

В одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится о том, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который, при отсутствии непредсказуемого восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", – указывается в документе.

Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость – это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", которые впервые появились в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их достоверность.

ВИДЕО ДНЯ

В последние недели в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. 

Предыстория: 

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США.

Темы: утечкаСШАвойнаУкраина
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