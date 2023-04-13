Буданов заявив, що вигоду від "витоку" файлів Пентагону отримує лише Росія

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США, який останніми днями домінує в заголовках новин.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю телеканалу ABC News

Пряма мова: "Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти".

Деталі: Генерал-майор Кирило Буданов дав цей коментар у середу ввечері у своєму офісі в Києві. Він відмовився коментувати деякі з найбільш вибухонебезпечних висовків із витоку, включаючи те, що американські офіційні особи прослуховували внутрішні українські дискусії про завдання ударів по цілях у глибині Росії.

Буданов заявив ABC News, що інформаційна війна не є чимось новим.

Голова української розвідки переконаний, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США.

Він також не очікує великого впливу витоку даних на хід війни.

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Пряма мова: "Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції".

Деталі: Буданов говорив про здатність українських військових досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі проти російських сил, тоді як американські офіційні особи в приватних розмовах припускали, що успіхи будуть скромнішими, ніж минулорічна блискавична операція, яка повернула величезні ділянки території під контроль українського уряду.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", – сказав керівник ГУР.

Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний" – і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та боєприпаси.

"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", – сказав він, хоча й не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.

Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна та невдалий "зимовий наступ" РФ, який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами.

Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в ній, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України.

Пряма мова: "Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися".

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