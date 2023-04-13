Буданов заявил, что выгоду от "утечки" файлов Пентагона получает лишь Россия
Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия больше всех выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей.
Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News
Прямая речь: "Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования... У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать".
Детали: Генерал-майор Кирилл Буданов дал этот комментарий в среду вечером в своем офисе в Киеве. Он отказался комментировать некоторые из самых взрывоопасных высказываний из утечки, включая то, что американские официальные лица прослушивали внутренние украинские дискуссии о нанесении ударов по целям в глубине России.
Буданов заявил ABC News, что информационная война не является чем-то новым.
Глава украинской разведки убежден, что нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США.
Он также не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны.
Прямая речь: "Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции".
Детали: Буданов говорил о способности украинских военных достичь успеха в будущем и долгожданном контрнаступлении против российских сил, тогда как американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что успехи будут скромнее, чем прошлогодняя молниеносная операция, которая вернула огромные участки территории под контроль украинского правительства.
"Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют", – сказал руководитель ГУР.
Однако Буданов признал, что "успех этой наступательной операции крайне необходим" – и не только украинцам, но и союзникам, которые поставляют им средства и боеприпасы.
"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – сказал он, хотя и не слышал, что дальнейшая поддержка Запада будет зависеть от успеха на поле боя.
Буданов снова пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял нескрываемые ядерные угрозы президента России Владимира Путина и неудачное "зимнее наступление" РФ, которое закончилось минимальными достижениями и большими потерями.
Изучая карту России, Буданов предсказал "сейсмические изменения" в ней, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны Путина в пользу Украины.
Прямая речь: "Границы могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас наступил момент, когда эта страна может развалиться".
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка".
- 13 апреля Федеральное бюро расследований США объявило об аресте подозреваемого в причастности к утечке секретной информации из Пентагона. По данным СМИ, в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, арестовали 21-летнего военнослужащего разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которой произошла утечка секретных документов разведки.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина якобы изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не скажется на контрнаступлении Украины.