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Буданов заявил, что выгоду от "утечки" файлов Пентагона получает лишь Россия

Елена РощинаЧетверг, 13 апреля 2023, 22:31
Буданов заявил, что выгоду от утечки файлов Пентагона получает лишь Россия

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия больше всех выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News

Прямая речь: "Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования... У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать".

Детали: Генерал-майор Кирилл Буданов дал этот комментарий в среду вечером в своем офисе в Киеве. Он отказался комментировать некоторые из самых взрывоопасных высказываний из утечки, включая то, что американские официальные лица прослушивали внутренние украинские дискуссии о нанесении ударов по целям в глубине России.

Буданов заявил ABC News, что информационная война не является чем-то новым.

Глава украинской разведки убежден, что нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США.

Он также не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны. 

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Прямая речь: "Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции". 

Детали: Буданов говорил о способности украинских военных достичь успеха в будущем и долгожданном контрнаступлении против российских сил, тогда как американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что успехи будут скромнее, чем прошлогодняя молниеносная операция, которая вернула огромные участки территории под контроль украинского правительства.

"Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют", – сказал руководитель ГУР.

Однако Буданов признал, что "успех этой наступательной операции крайне необходим" – и не только украинцам, но и союзникам, которые поставляют им средства и боеприпасы.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – сказал он, хотя и не слышал, что дальнейшая поддержка Запада будет зависеть от успеха на поле боя.

Буданов снова пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял нескрываемые ядерные угрозы президента России Владимира Путина и неудачное "зимнее наступление" РФ, которое закончилось минимальными достижениями и большими потерями. 

Изучая карту России, Буданов предсказал "сейсмические изменения" в ней, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны Путина в пользу Украины.

Прямая речь: "Границы могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас наступил момент, когда эта страна может развалиться".

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Темы: Будановразведкаутечкавойна
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