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ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

"Українська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 23:16
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті, тому остаточний план контрнаступу нікому не відомий, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", якого цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення".

Деталі: Секретар РНБО пояснив, що українські військові мають "не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті", бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.

Пряма мова: "І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ. 

У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може". 

Цьому передувало: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ українських сил проти російських загарбників може початися влітку.

ВІДЕО ДНЯ

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України.

Передісторія:

  • 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
  • Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
  • Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка".
  • Через витік секретних американських документів Україна нібито змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
  • 13 квітня Федеральне бюро розслідувань США оголосило про арешт підозрюваного у причетності до витоку секретної інформації з Пентагону. За даними ЗМІ, в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс, арештували 21-річного військовослужбовця розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру. Його називають лідером невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів розвідки.

Теми: ДаніловвійнаконтрнаступЗбройні сили
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