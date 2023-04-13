ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

Військове командування пропрацьовує різні варіанти розвитку подій на фронті, тому остаточний план контрнаступу нікому не відомий, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення".

Деталі: Секретар РНБО пояснив, що українські військові мають "не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті", бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.

Пряма мова: "І усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ.

У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може".

Цьому передувало: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ українських сил проти російських загарбників може початися влітку.

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Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України.

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