ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов

Военное командование прорабатывает разные варианты развития событий на фронте, поэтому окончательный план контрнаступления никому не известен, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы знаем обо всех процессах, происходящих на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение".

Детали: Секретарь СНБО объяснил, что украинские военные имеют "не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте", потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

Прямая речь: "И все должны понимать, что у нас нет разговоров только о контрнаступлении.

У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может".

Этому предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться летом.

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