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ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 23:16
ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Военное командование прорабатывает разные варианты развития событий на фронте, поэтому окончательный план контрнаступления никому не известен, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости", которого цитирует "Укринформ

Прямая речь: "Мы знаем обо всех процессах, происходящих на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение".

Детали: Секретарь СНБО объяснил, что украинские военные имеют "не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте", потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

Прямая речь: "И все должны понимать, что у нас нет разговоров только о контрнаступлении. 

У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может". 

Этому предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться летом.

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Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не скажется на контрнаступлении Украины.

Предыстория:

  • 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
  • Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
  • Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка".
  • Из-за утечки секретных американских документов Украина якобы изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
  • 13 апреля Федеральное бюро расследований США объявило об аресте подозреваемого в причастности к утечке секретной информации из Пентагона. По данным СМИ, в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, арестовали 21-летнего военнослужащего разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которой произошла утечка секретных документов разведки.

Темы: ДаниловвойнаконтрнаступлениеВооруженные силы
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