Глава Пентагону наказав переглянути механізм доступу до розвідданих
П'ятниця, 14 квітня 2023, 03:54
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.
Джерело: CNN
Пряма мова Остіна: "Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни".
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Деталі: За словами міністра, перевірку проводитиме заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки.
Він також вивчить "процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
- Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
- Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка", який може бути "дитиною".
- Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
- Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
- Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, а Державний департамент США заявив, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України у війні з Росією.
- За даними ЗМІ, витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.
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