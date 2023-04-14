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Глава Пентагону наказав переглянути механізм доступу до розвідданих

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 квітня 2023, 03:54
Глава Пентагону наказав переглянути механізм доступу до розвідданих
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.

Джерело: CNN

Пряма мова Остіна: "Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни".

Деталі: За словами міністра, перевірку проводитиме заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки.

Він також вивчить "процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому".

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Теми: СШАвитік
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