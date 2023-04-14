Глава Пентагону наказав переглянути механізм доступу до розвідданих

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.

Джерело: CNN

Пряма мова Остіна: "Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни".

Реклама:

Деталі: За словами міністра, перевірку проводитиме заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки.

Він також вивчить "процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"