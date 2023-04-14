Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным и контролю над ними после ареста военнослужащего, подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона.

Источник: CNN

Прямая речь Остина: "Как министр обороны, я без колебаний буду принимать любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны".

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Детали: По словам министра, проверку будет проводить заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Он также изучит "процедуры подотчетности и контроля в рамках министерства, чтобы информировать об усилиях по предотвращению подобных инцидентов в будущем".

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