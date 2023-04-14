Глава Пентагона приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным
Пятница, 14 апреля 2023, 03:54
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным и контролю над ними после ареста военнослужащего, подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона.
Источник: CNN
Прямая речь Остина: "Как министр обороны, я без колебаний буду принимать любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны".
Детали: По словам министра, проверку будет проводить заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.
Он также изучит "процедуры подотчетности и контроля в рамках министерства, чтобы информировать об усилиях по предотвращению подобных инцидентов в будущем".
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
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