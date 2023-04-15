Україна абсолютно єдина зі США у підготовці контрнаступу – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.
Джерело: Шмигаль, якого цитує CNN
Пряма мова: "Ми обговорили багато дуже важливих питань, викликів і проблем з усіма офіційними особами, з якими ми зустрічалися упродовж цих трьох днів…
Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що виграємо цю війну. Ми звільнимо наші території".
Деталі: Шмигаль наголосив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка військових, постачання боєприпасів і зброї, в тому числі ракет дальньої дії.
При цьому, пише CNN, український прем'єр-міністр не відповів на питання, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік секретних документів.
Шмигаль також відмовився відповідати, чи хтось з американських посадовців вибачився за "злив" секретної інформації про підготовку української армії.
Прем'єр України припустив, що витік документів пов'язаний з РФ.
"Я впевнений, що слідство надасть всі висновки", – додав Шмигаль.
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Передісторія:
- 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
- Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
- Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка", який може бути "дитиною".
- Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
- Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
- Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, а Державний департамент США заявив, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України у війні з Росією.
- За даними ЗМІ, витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.
- Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.