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Україна абсолютно єдина зі США у підготовці контрнаступу – Шмигаль

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 02:27
Україна абсолютно єдина зі США у підготовці контрнаступу – Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото з Telegram прем'єр-міністра України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.

Джерело: Шмигаль, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ми обговорили багато дуже важливих питань, викликів і проблем з усіма офіційними особами, з якими ми зустрічалися упродовж цих трьох днів…

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Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що виграємо цю війну. Ми звільнимо наші території".

Деталі: Шмигаль наголосив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка військових, постачання боєприпасів і зброї, в тому числі ракет дальньої дії.

При цьому, пише CNN, український прем'єр-міністр не відповів на питання, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік секретних документів.

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Шмигаль також відмовився відповідати, чи хтось з американських посадовців вибачився за "злив" секретної інформації про підготовку української армії.

Прем'єр України припустив, що витік документів пов'язаний з РФ.

"Я впевнений, що слідство надасть всі висновки", – додав Шмигаль.

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

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Теми: війнаУкраїнаСШАШмигаль
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