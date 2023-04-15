Украина абсолютно едина с США в подготовке контрнаступления – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в США, заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов.

Источник: Шмыгаль, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Мы обсудили много очень важных вопросов, вызовов и проблем со всеми официальными лицами, с которыми мы встречались в течение этих трех дней...

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Мы чрезвычайно и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления. Мы уверены, что выиграем эту войну. Мы освободим наши территории".

Детали: Шмыгаль отметил, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка военных, поставки боеприпасов и оружия, в том числе ракет дальнего действия.

При этом, пишет CNN, украинский премьер-министр не ответил на вопрос, обсуждал ли он с официальными лицами США масштабную утечку секретных документов.

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Шмыгаль также отказался отвечать, извинился ли кто-то из американских чиновников за "слив" секретной информации о подготовке украинской армии.

Премьер Украины предположил, что утечка документов связана с РФ.

"Я уверен, что следствие предоставит все выводы", – добавил Шмыгаль.

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