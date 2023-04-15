Украина абсолютно едина с США в подготовке контрнаступления – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в США, заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов.
Источник: Шмыгаль, которого цитирует CNN
Прямая речь: "Мы обсудили много очень важных вопросов, вызовов и проблем со всеми официальными лицами, с которыми мы встречались в течение этих трех дней...
Мы чрезвычайно и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления. Мы уверены, что выиграем эту войну. Мы освободим наши территории".
Детали: Шмыгаль отметил, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка военных, поставки боеприпасов и оружия, в том числе ракет дальнего действия.
При этом, пишет CNN, украинский премьер-министр не ответил на вопрос, обсуждал ли он с официальными лицами США масштабную утечку секретных документов.
Шмыгаль также отказался отвечать, извинился ли кто-то из американских чиновников за "слив" секретной информации о подготовке украинской армии.
Премьер Украины предположил, что утечка документов связана с РФ.
"Я уверен, что следствие предоставит все выводы", – добавил Шмыгаль.
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Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
- Военнослужащему Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеку Тейшейре предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Минобороны США.