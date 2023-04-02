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Росія 60 разів обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії

Неділя, 2 квітня 2023, 09:04
Росія 60 разів обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАТЬ, ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Російські окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий цивільний, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів, випустивши 290 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

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Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки".

Деталі: За даними влади, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, ще двоє поранені.

Теми: Херсонобстрілвійна
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