Росія 60 разів обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії
Неділя, 2 квітня 2023, 09:04
Російські окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий цивільний, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів, випустивши 290 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.
Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки".
Деталі: За даними влади, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, ще двоє поранені.
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