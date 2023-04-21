Ізраїль протестує в Києві вдосконалену систему сповіщення про обстріли – більш "точкову"
Ізраїль планує у травні провести в Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.
Джерело: видання Walla з посиланням на ізраїльських та українських чиновників, яке цитує "Суспільне"
Деталі: Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, у столиці Києві наступного місяця з метою запустити систему вже влітку.
Якщо експеримент буде успішним, система запрацює ще в кількох містах України, кожне з яких має понад мільйон жителів.
Система буде підключатися до української радіолокаційної системи, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар.
Таким чином українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а люди, які перебувають в інших районах, зможуть безперебійно продовжувати своє життя, пише Walla.
Високопоставлені ізраїльські та українські чиновники повідомили, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту і зміни, які необхідно внести в програмне забезпечення, щоб адаптувати його до українських умов.
Зазначається, що різниця в розмірі між Україною та Ізраїлем і різниця в ракетах, які Росія запускає по містах в Україні, потребують коригування системи оповіщення.
Цьому передувало: У лютому 2023 року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.
Передісторія:
- 5 березня 2022 року тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет таємно приїхав до Москви, аби провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Після цього Бенет поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. За даними ЗМІ, Бенет радив українському президенту прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.
- У лютому 2023 року Бенет розповів, що на початку війни зустрічався з Путіним нібито на прохання Зеленського, а також що отримав тоді обіцянку російського лідера не вбивати президента України.
- 13 березня 2022 року міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України – але це не мало бажаного ефекту.
- 24 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у телефонній розмові із міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що Ізраїль допоможе Україні гуманітарною допомогою, але не дасть зброї.
- 5 лютого 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".
- За даними ЗМІ, Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, які можуть допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам.