Ізраїль протестує в Києві вдосконалену систему сповіщення про обстріли – більш "точкову"

Ізраїль планує у травні провести в Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.

Джерело: видання Walla з посиланням на ізраїльських та українських чиновників, яке цитує "Суспільне"

Деталі: Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, у столиці Києві наступного місяця з метою запустити систему вже влітку.

Якщо експеримент буде успішним, система запрацює ще в кількох містах України, кожне з яких має понад мільйон жителів.

Система буде підключатися до української радіолокаційної системи, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар.

Таким чином українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а люди, які перебувають в інших районах, зможуть безперебійно продовжувати своє життя, пише Walla.

Високопоставлені ізраїльські та українські чиновники повідомили, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту і зміни, які необхідно внести в програмне забезпечення, щоб адаптувати його до українських умов.

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Зазначається, що різниця в розмірі між Україною та Ізраїлем і різниця в ракетах, які Росія запускає по містах в Україні, потребують коригування системи оповіщення.

Цьому передувало: У лютому 2023 року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

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