Израиль протестирует в Киеве усовершенствованную систему оповещения об обстрелах – более "точечную"
Израиль планирует в мае провести в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о ракетных обстрелах.
Источник: издание Walla со ссылкой на израильских и украинских чиновников, которое цитирует "Суспільне"
Детали: Командование тыла планирует провести испытания системы гражданского оповещения, которую Израиль разрабатывает для Украины, в столице Киеве в следующем месяце с целью запустить систему уже летом.
Если эксперимент будет успешным, система заработает еще в нескольких городах Украины, каждый из которых имеет более миллиона жителей.
Система будет подключаться к украинской радиолокационной системе, что позволит быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в тех местах, где есть опасность попасть под ракетный удар.
Таким образом украинцы в районах ракетного обстрела будут иметь больше времени, чтобы добраться до безопасной зоны, а люди, которые находятся в других районах, смогут бесперебойно продолжать свою жизнь, пишет Walla.
Высокопоставленные израильские и украинские чиновники сообщили, что в течение последних месяцев сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта и изменения, которые необходимо внести в программное обеспечение, чтобы адаптировать его к украинским условиям.
Отмечается, что разница в размере между Украиной и Израилем и разница в ракетах, которые Россия запускает по городам в Украине, требуют корректировки системы оповещения.
Этому предшествовало: В феврале 2023 года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.
Предыстория:
- 5 марта 2022 года тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Бенет тайно приехал в Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. После этого Бенет поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, Бенет советовал украинскому президенту принять предложения России для окончания войны.
- В феврале 2023 года Бенет рассказал, что в начале войны встречался с Путиным якобы по просьбе Зеленского, а также что получил тогда обещание российского лидера не убивать президента Украины.
- 13 марта 2022 года министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину – но это не имело желаемого эффекта.
- 24 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что Израиль поможет Украине гуманитарной помощью, но не даст оружия.
- 5 февраля 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".
- По данным СМИ, Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине противодействовать иранским беспилотникам.