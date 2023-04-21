Израиль протестирует в Киеве усовершенствованную систему оповещения об обстрелах – более "точечную"

Израиль планирует в мае провести в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о ракетных обстрелах.

Источник: издание Walla со ссылкой на израильских и украинских чиновников, которое цитирует "Суспільне"

Детали: Командование тыла планирует провести испытания системы гражданского оповещения, которую Израиль разрабатывает для Украины, в столице Киеве в следующем месяце с целью запустить систему уже летом.

Если эксперимент будет успешным, система заработает еще в нескольких городах Украины, каждый из которых имеет более миллиона жителей.

Система будет подключаться к украинской радиолокационной системе, что позволит быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в тех местах, где есть опасность попасть под ракетный удар.

Таким образом украинцы в районах ракетного обстрела будут иметь больше времени, чтобы добраться до безопасной зоны, а люди, которые находятся в других районах, смогут бесперебойно продолжать свою жизнь, пишет Walla.

Высокопоставленные израильские и украинские чиновники сообщили, что в течение последних месяцев сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта и изменения, которые необходимо внести в программное обеспечение, чтобы адаптировать его к украинским условиям.

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Отмечается, что разница в размере между Украиной и Израилем и разница в ракетах, которые Россия запускает по городам в Украине, требуют корректировки системы оповещения.

Этому предшествовало: В феврале 2023 года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

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