У Росії обурюються, що США не видали візи журналістам: Не забудемо, не пробачимо

Російським журналістам не видали візи для висвітлення роботи глави МЗС РФ Сергія Лаврова в заходах ООН у Нью-Йорку, російські чиновники обіцяють заходи у відповідь.

Джерело: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у коментарі журналістам, передає Інтерфакс, Сергій Лавров, якого цитує РИА Новости, джерело РИА Новости в дипломатичних колах РФ

Пряма мова Рябкова: "Черговий обурливий, абсолютно неприйнятний прийом використали американці під час підготовки до участі міністра закордонних справ РФ Лаврова в заходах головування Росії в РБ ООН, що завершується. Групі російських журналістів, які мали супроводжувати Лаврова в це відрядження, візи видано не було, причому до останнього моменту. Американці робили вигляд, що вони працюють, рішення ось-ось буде знайдено".

Деталі: За словами Рябкова, "це гра на нервах, це знущання, це чергове відображення того, що колегам у Вашингтоні не те, що вірити не можна, їх просто не варто слухати".

"Я наголошую, ми знайдемо форми як відповісти на це, щоб американці запам'ятали надовго, що так не робиться. І вони це запам'ятають", - сказав заступник міністра.

Сам Лавров прокоментував ситуацію фразою: "Не забудемо, не пробачимо".

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Російське дипломатичне джерело у коментарі РИА Новости заявило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН. За його словами, американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення.

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