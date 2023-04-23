У Росії обурюються, що США не видали візи журналістам: Не забудемо, не пробачимо
Російським журналістам не видали візи для висвітлення роботи глави МЗС РФ Сергія Лаврова в заходах ООН у Нью-Йорку, російські чиновники обіцяють заходи у відповідь.
Джерело: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у коментарі журналістам, передає Інтерфакс, Сергій Лавров, якого цитує РИА Новости, джерело РИА Новости в дипломатичних колах РФ
Пряма мова Рябкова: "Черговий обурливий, абсолютно неприйнятний прийом використали американці під час підготовки до участі міністра закордонних справ РФ Лаврова в заходах головування Росії в РБ ООН, що завершується. Групі російських журналістів, які мали супроводжувати Лаврова в це відрядження, візи видано не було, причому до останнього моменту. Американці робили вигляд, що вони працюють, рішення ось-ось буде знайдено".
Деталі: За словами Рябкова, "це гра на нервах, це знущання, це чергове відображення того, що колегам у Вашингтоні не те, що вірити не можна, їх просто не варто слухати".
"Я наголошую, ми знайдемо форми як відповісти на це, щоб американці запам'ятали надовго, що так не робиться. І вони це запам'ятають", - сказав заступник міністра.
Сам Лавров прокоментував ситуацію фразою: "Не забудемо, не пробачимо".
Російське дипломатичне джерело у коментарі РИА Новости заявило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН. За його словами, американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення.
Передісторія:
- 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Гершкович готував репортаж про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".
- Суд Москви арештував журналіста до 29 травня.
- Видання "The Wall Street Journal" заперечило звинувачення у шпигунстві й вимагало звільнити Гершковича. Державний департамент США визнав журналіста "неправомірно затриманим".
- За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.
- 15 квітня журналіст написав перший лист рідним із СІЗО "Лефортово", а 17 квітня посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала його в слідчому ізоляторі.