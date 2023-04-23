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В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 17:42
В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим
Сергей Лавров, фото Getty Images

Российским журналистам не выдали визы для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, российские чиновники обещают ответные меры.

Источник: замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии журналистам, передает Интерфакс, Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости, источник РИА Новости в дипломатических кругах РФ

Прямая речь Рябкова: "Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях, завершающегося председательства России в СБ ООН. Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку визы выданы не были, причем до последнего момента. Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено".

Детали: По словам Рябкова, "это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать".

"Я подчеркиваю, мы найдем формы как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", - сказал замминистра.

Сам Лавров прокомментировал ситуацию фразой: "Не забудем, не простим".

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Российский диписточник в комментарии РИА Новости заявил, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как у США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. По его словам, американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение.

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Темы: РосcияСШАвизыСМИ
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