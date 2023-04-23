В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим
Российским журналистам не выдали визы для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, российские чиновники обещают ответные меры.
Источник: замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии журналистам, передает Интерфакс, Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости, источник РИА Новости в дипломатических кругах РФ
Прямая речь Рябкова: "Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях, завершающегося председательства России в СБ ООН. Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку визы выданы не были, причем до последнего момента. Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено".
Детали: По словам Рябкова, "это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать".
"Я подчеркиваю, мы найдем формы как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", - сказал замминистра.
Сам Лавров прокомментировал ситуацию фразой: "Не забудем, не простим".
Российский диписточник в комментарии РИА Новости заявил, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как у США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. По его словам, американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение.
Предыстория:
- 29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Гершкович готовил репортаж об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер".
- Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
- Издание "The Wall Street Journal" отрицало обвинения в шпионаже и потребовало освободить Гершковича. Государственный департамент США признал его "неправомерно задержанным".
- По данным СМИ, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.
- 15 апреля журналист написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово", а 17 апреля посол США в России Линн Трейси впервые посетила его в следственном изоляторе.