На території Лаври є цивільні, які можуть перебувати там незаконно – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні люди, які можуть перебувати там незаконно.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання.

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На території Лаври є цілий виробничий цех (виробництво меблів і свічок). Це можуть бути працівники цих підприємств. Так само як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні".

Деталі: За його словами, комісія Мінкульту має знову спробувати прибути в Лавру і розпочати інвентаризацію, щоб повернути державі управління нижньою Лаврою.

Якщо прихильники УПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2-3 дні.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом на сторінці УПЦ МП розпочали відеотрансляцію з території Києво-Печерської лаври.

Що передувало: 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Перед цим колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

Передісторія:

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