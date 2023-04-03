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На території Лаври є цивільні, які можуть перебувати там незаконно – Ткаченко

Альона Мазуренко Понеділок, 3 квітня 2023, 10:48
На території Лаври є цивільні, які можуть перебувати там незаконно – Ткаченко
фото: фБ Ткаченка

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні люди, які можуть перебувати там незаконно.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання.

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На території Лаври є цілий виробничий цех (виробництво меблів і свічок). Це можуть бути працівники цих підприємств. Так само як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні". 

Деталі: За його словами, комісія Мінкульту має знову спробувати прибути в Лавру і розпочати інвентаризацію, щоб повернути державі управління нижньою Лаврою.

Якщо прихильники УПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2-3 дні. 

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом на сторінці УПЦ МП розпочали відеотрансляцію з території Києво-Печерської лаври.

Що передувало: 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Перед цим колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 30 березня духовенство УПЦ МП мало покинути Києво-Печерську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Суд відмовив у задоволенні цього позову.
  • Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й прихожани УПЦ МП.
  • Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

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Теми: УПЦ МПрелігіяцеркваМінкультури
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