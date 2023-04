Фінляндія стане членом НАТО у вівторок - ЗМІ

4 квітня прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а країна приєднається до Північноатлантичного альянсу.

Про це, серед інших, повідомляє норвезька громадська телерадіокомпанія NRK, пише "Європейська правда".

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N