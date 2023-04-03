Фінляндія стане членом НАТО у вівторок - ЗМІ

4 квітня прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а країна приєднається до Північноатлантичного альянсу.

Про це, серед інших, повідомляє норвезька громадська телерадіокомпанія NRK, пише "Європейська правда".

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

У вівторок у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. За даними видання, прапор Фінляндії замайорить серед стягів інших держав блоку, щоб відзначити членство Фінляндії. ЗМІ поширюють у мережі фото флагштока, на якому, як очікують, у вівторок піднімуть фінський прапор.

Історичний момент відзначать церемонією з промовами генерального секретаря Єнса Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона

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У минулому вважали, що членство набуває чинності лише тоді, коли представник Фінляндії передає документи про приєднання до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Примітно, що 4 квітня - річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн - США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписали Північноатлантичний пакт про воєнно-політичний союз.

Нагадаємо, парламент Туреччини одностайно погодив вступ Фінляндії у НАТО в ніч на 31 березня. Єнс Столтенберг після того заявив, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО у найближчі дні.

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