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Данілов про заяви Шойгу щодо ядерних "Іскандерів" у Білорусі: Чистий блеф РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 4 квітня 2023, 17:36
Данілов про заяви Шойгу щодо ядерних Іскандерів у Білорусі: Чистий блеф РФ
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав блефом заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди.

Джерело: Данілов під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Що стосується ядерної зброї - чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів".

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Якщо Росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони РФ, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію".

Деталі: За словами Данілова, важливими будуть результати майбутнього візиту до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона.

Що передувало: Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.

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Теми: ядерна зброяБілорусьРосіяДанілов
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