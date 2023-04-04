Родинам із дітьми заборонили в’їзд до низки населених пунктів Херсонщини

СНАРЯД, ЩО НЕ РОЗІРВАВСЯ, У ДЕБАЛЬЦЕВОМУ, FLICKR/ЮНІСЕФ УКРАЇНА

Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення заборонити сім'ям із дітьми в'їзд до низки населених пунктів через російські обстріли.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Дітям не місце в зоні бойових дій, тому рада оборони ухвалила рішення заборонити в'їзд родин із дітьми через загрозу через загрозу життю дітей унаслідок постійних російських обстрілів на територію таких населених пунктів Кизомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Відрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка".

Деталі: За його словами, останнім часом спостерігається тенденція повернення родин до домівок, навіть якщо вони знаходяться в зоні активних бойових дій: "Ситуація доходить до небезпечного абсурду: правоохоронці звідти евакуюють дітей, а у зворотному напрямку діти повертаються".

Крім того, прийнято рішення продовжити термін дії дозволу на продаж алкоголю ще на один місяць. Таким чином, до 15 травня в області алкоголь продаватимуть з 10:00 до 15:00. За його словами,

"Спостерігаємо за динамікою злочинності, наразі в нас є всі підстави продовжити торгівлю", – додав Прокудін.