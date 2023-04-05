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По заводах "Укроборонпрому" було понад 150 прильотів, але виробництво працює – гендиректор

Ірина БалачукСереда, 5 квітня 2023, 10:44
По заводах Укроборонпрому було понад 150 прильотів, але виробництво працює – гендиректор
Фото ілюстративне з Facebook Укроборонпрому

Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти завдали понад 150 ударів по підприємствах "Укроборонпрому", але держконцерн, незважаючи на обстріли, нарощує виробництво – зокрема й за рахунок релокації та кооперації з приватними компаніями.

Джерело: гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гусєва: "При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів – їх було понад 150, – жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції".

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Деталі: Він також додав, що на робочі вакансії компаній концерну відгукнулося понад 12 тисяч українців. Тільки в рамках переміщення підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації з приватними компаніями набрали понад 6 тисяч нових співробітників

Гусєв зазначив, що зараз держконцерн залучив близько 100 компаній, які раніше не виробляли нічого для збройних сил.

Також "Укроборонпром" працює з керівниками обласних військових адміністрацій, щоб промислові підприємства регіонів виконували завдання для потреб ОПК на тому обладнанні, яке у них є.

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Гусєв розповів, що держконцерн реалізує програму виробництва і ремонту техніки в безпечних місцях, ремонтуючи не тільки стару радянську, а й трофейну, і отриману від партнерів техніку.

"Безумовно, з партнерами ми єдині в думці, що ремонт і обслуговування надалі переросте в глибшу кооперацію зі збору та спільного виробництва нових видів озброєння. Це стосується і бронетехніки, і реактивних систем залпового вогню, і засобів ППО", – підсумував Гусєв.

Теми: Укроборонпромвійна
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