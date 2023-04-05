Польща та Україна готують новий договір про співпрацю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Про це він сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві, пише "Європейська правда".

Дуда заявив, що новий договір про двосторонню співпрацю між Польщею та Україною зможуть підписати вже незабаром.

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"Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов'ю", - сказав він.

Зеленський, говорячи про посилення двосторонньої співпраці, зазначив, що Київ зацікавлений у тому, щоб Польща брала участь у відновленні України.

"Ми запрошуємо польські компанії заходити в Україну вже зараз. Для нас важливо, щоб Польща була одним із провідних партнерів у відновленні України", - сказав він.

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Дуда повідомив, що під час зустрічі з Зеленським також обговорювалися історичні теми, які в минулому ставали причинами гострих суперечок.