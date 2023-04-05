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Польща та Україна готують новий договір про співпрацю

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 16:30

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Про це він сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві, пише "Європейська правда".

Дуда заявив, що новий договір про двосторонню співпрацю між Польщею та Україною зможуть підписати вже незабаром.

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"Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов'ю", - сказав він.

Зеленський, говорячи про посилення двосторонньої співпраці, зазначив, що Київ зацікавлений у тому, щоб Польща брала участь у відновленні України.

"Ми запрошуємо польські компанії заходити в Україну вже зараз. Для нас важливо, щоб Польща була одним із провідних партнерів у відновленні України", - сказав він.

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Дуда повідомив, що під час зустрічі з Зеленським також обговорювалися історичні теми, які в минулому ставали причинами гострих суперечок.

Теми: ПольщаУкраїна
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