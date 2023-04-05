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Сербія влітку проведе масштабні військові навчання з країнами НАТО

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 18:24

На території Сербії з 16 по 30 червня відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації сербського видання Politika.

Навчання "Платиновий вовк" відбуваються в Сербії щороку, та нині до них прикута особлива увага, оскільки з початку повномасштабної війни Росії проти України Белград оголосив односторонній на участь у міжнародних військових навчаннях.

У міністерстві оборони Сербії на запит Politika відповіли, що "Платиновий вовк" вивів з-під дії мораторію уряд країни на засіданні 16 березня.

"Причина такого рішення – у виконанні зобов’язань Республіки Сербія щодо участі армії Сербії у багатонаціональних операціях. Мета цих навчань – у підтриманні досягнутого рівня взаємосумісності підрозділів збройних сил Сербії для участі в таких операціях", – повідомили у відомстві.

У коментарі сербським ЗМІ міністр оборони Сербії Мілош Вучевич раніше стверджував, що навчання "Платиновий вовк-23" "не є ані секретом, ані чимось таємним".

"Платиновий вовк" – це найбільші військові навчання, що відбуваються на території Сербії з 2014 року. У їхній організації бере участь Європейське командування Збройних сил США, а також країни Балтії, Франція та Британія.

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Хоча Сербія не є членом НАТО й критикує Альянс за бомбардування в 1999 році через війну в Косово, з 2006 року вона є учасницею програми НАТО "Партнерство заради миру".

Теми: СербіяНАТО
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