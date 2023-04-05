Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 22:19
Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України
АНДРІЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО ДПСУ

Російські окупанти планують переправити з Білорусі майже 2 тисячі своїв військових в Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України.

Джерело: брифінг речника ДПСУ Андрія Демченка 

Пряма мова: "Нам відомо, що наразі розпочалися заходи виведення частини російських військових на територію Росії з Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться.

За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій на сході України для посилення свого угрупування".

Деталі: За словами речника прикордонників, в діях тих підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

Він додав, що на кордоні мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації: "Ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній".

ВІДЕО ДНЯ

Демченко пояснив, що укріплення необхідне, щоб всі складові сил оборони мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напряму або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці.

Передісторія:

  • За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі. 
  • Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
  • Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

Теми: Прикордонна службаБілорусьРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Прикордонна служба
У Бахмуті прикордонники відбили штурм 6-ти груп вагнерівців, бої йдуть за кожен будинок
Збирав інформацію про ЗСУ і намагався втекти до Білорусі: на кордоні спіймали шпигуна РФ
У ДПСУ розповіли, скільки громадян завертають щодня на кордоні
Останні новини
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
20:27
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
20:26
"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка
Усі новини...
Реклама: