Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України
Російські окупанти планують переправити з Білорусі майже 2 тисячі своїв військових в Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України.
Джерело: брифінг речника ДПСУ Андрія Демченка
Пряма мова: "Нам відомо, що наразі розпочалися заходи виведення частини російських військових на територію Росії з Білорусі.
Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться.
За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій на сході України для посилення свого угрупування".
Деталі: За словами речника прикордонників, в діях тих підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.
Він додав, що на кордоні мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації: "Ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній".
Демченко пояснив, що укріплення необхідне, щоб всі складові сил оборони мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напряму або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці.
Передісторія:
- За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил Білорусі.
- Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території країни підпорядковуються йому, а не президенту РФ.
- Загалом Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.