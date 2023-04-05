Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України

Російські окупанти планують переправити з Білорусі майже 2 тисячі своїв військових в Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України.

Джерело: брифінг речника ДПСУ Андрія Демченка

Пряма мова: "Нам відомо, що наразі розпочалися заходи виведення частини російських військових на територію Росії з Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться.

За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій на сході України для посилення свого угрупування".

Деталі: За словами речника прикордонників, в діях тих підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

Він додав, що на кордоні мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації: "Ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній".

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Демченко пояснив, що укріплення необхідне, щоб всі складові сил оборони мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напряму або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці.

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