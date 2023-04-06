У Криму росіяни розгорнули польовий табір – там на реабілітації близько 100 окупантів

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В КРИМУ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У центральній частині окупованого Криму росіяни розгорнули наметове містечко, де на реабілітації перебувають близько ста військовослужбовців окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників.

Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника".

Деталі: У Генштабі додали, що російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, а місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені.