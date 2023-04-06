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Боррель відвідає Китай 13-15 квітня

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 19:53

Візит високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Китаю триватиме з 13 по 15 квітня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в четвер оголосив речник Європейської комісії Петер Стано.

Візит Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на Росію в її повномасштабній війні проти України.

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Раніше в четвер до Пекіна прибули президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву, щоб допомогти припинити війну в Україні.

А минулого тижня Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Раніше Боррель говорив, що партнерство Пекіна з Москвою має межі, незважаючи на офіційну риторику про протилежне.

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Він підкреслив, що від Китаю як від постійного члена Ради безпеки ООН очікують дій на захист заснованого на правилах міжнародного порядку. Китай має моральні зобов’язання та не може стояти на боці агресора, додав він.

"Ми були зрозумілими з Китаєм: його позиція щодо звірств та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном",  - зауважив глава європейської дипломатії.

Теми: ЄСКитайСі Цзіньпін
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