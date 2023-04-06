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Боррель посетит Китай 13-15 апреля

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 19:53

Визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Китай продлится с 13 по 15 апреля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в четверг объявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

Визит Борреля в Китай станет последним в череде поездок европейских политиков и чиновников в страну, которая, как они считают, может повлиять на Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

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Ранее в четверг в Пекин прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые призвали китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

А на прошлой неделе Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Ранее Боррель говорил, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику об обратном.

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Он подчеркнул, что от Китая как от постоянного члена Совета безопасности ООН ожидают действий в защиту основанного на правилах международного порядка. Китай имеет моральные обязательства и не может стоять на стороне агрессора, добавил он.

"Мы были понятны с Китаем: его позиция относительно зверств и военных преступлений определит качество наших отношений с Пекином", - отметил глава европейской дипломатии.

Темы: ЕСКитайСи Цзиньпин
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