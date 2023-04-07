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Намісник Лаври від ПЦУ заявив, що його келію обікрали

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 квітня 2023, 12:19
Намісник Лаври від ПЦУ заявив, що його келію обікрали
архімандрит Авраамій, фото: ПЦУ

На території Києво-Печерської Лаври пограбували келію, де проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), який виконує обов'язки намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ. 

Джерело: інформацію УП підтвердив отець Авраамій

Деталі: Зокрема, зловмисники поцупили комп’ютер архімандрита та інші особисті речі.

Двері у приміщення виламали, а все, що не вкрали, просто потрощили.

Водночас у коментарі УП столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту. 

Передісторія:

  • Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • Колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". 
  • 1 квітня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". 
  • Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво- Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

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Теми: УПЦ МПцеркварелігія
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