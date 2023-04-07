Намісник Лаври від ПЦУ заявив, що його келію обікрали

На території Києво-Печерської Лаври пограбували келію, де проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), який виконує обов'язки намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ.

Джерело: інформацію УП підтвердив отець Авраамій

Деталі: Зокрема, зловмисники поцупили комп’ютер архімандрита та інші особисті речі.

Реклама:

Двері у приміщення виламали, а все, що не вкрали, просто потрощили.

Водночас у коментарі УП столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

"Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Сім "смертних" гріхів владики Павла