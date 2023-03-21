УПЦ МП обурена: їй закрили доступ до печер і мощів Києво-Печерської лаври

Ченцям і вірянам Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, із 21 березня заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври, бо комісія оцінює збереження культурних цінностей.

Джерело: Українська православна церква Московського патріархату

Дослівно УПЦ МП: "20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості "культурних цінностей" (саме так представники Мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині).

Реклама:

Також у зв’язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто молитва в цих храмах буде неможлива".

Деталі: Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив, що комісія працює з 20 березня, дата закінчення її роботи невідома, але під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам.

У листі чиновника Мінкульту повідомляється, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати "наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей", "доступ до об’єктів (тобто, храмів та печер) буде обмежено".

ВІДЕО ДНЯ

В УПЦ МП заявили, що "зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням".

Передісторія:

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає. Ченці УПЦ МП відмовилися виселятися з Києво-Печерської Лаври.

20 березня представники УПЦ МП хотіли зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а коли це не вдалося, опублікували звернення до нього, в якому закликали не забирати в них Києво-Печерську лавру.

У 2022 році Служба безпеки України провела десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату