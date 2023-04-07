Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО проведе у Таллінні найбільші у світі навчання з кібербезпеки

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 15:12

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки з 18 до 21 квітня проведе в Таллінні тренінги з кіберзахисту Locked Shields 2023 - у найбільших у світі кібернавчаннях візьмуть участь приблизно 3 тисячі осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.

На Locked Shields 2023 учасники розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистоятимуть атакам на електромережі, підвищуватимуть спроможності мереж до захисту та ухвалюватимуть тактичні й стратегічні рішення в критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - розповів директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Він додав, що 500 організаторів готували та доопрацьовували навчання протягом семи місяців і створили понад 5500 відповідних віртуальних систем. 

Цього року в навчаннях, що відбуваються з 2010 року, візьмуть участь групи із 38 країн.

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки є підрозділом НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні, який займається проблемами кібербезпеки країн Північноатлантичного альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Україна приєдналась до кіберцентру при НАТО у березні 2022 року попри блокаду цього кроку Угорщиною у минулому.

Читайте також про те, як НАТО допомагає Україні вберегтися від хакерських атак РФ.

Теми: НАТОЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
НАТО
Військо Швеції отримає додаткові 58 мільйонів євро на вступ до НАТО
У соцмережі "злили" частково змінені документи США і НАТО про підготовку наступу України – ЗМІ
Італійська ППО SAMP/T офіційно заступила на чергування у Словаччині
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: