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НАТО проведе у Таллінні найбільші у світі навчання з кібербезпеки

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 15:12

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки з 18 до 21 квітня проведе в Таллінні тренінги з кіберзахисту Locked Shields 2023 - у найбільших у світі кібернавчаннях візьмуть участь приблизно 3 тисячі осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.

На Locked Shields 2023 учасники розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистоятимуть атакам на електромережі, підвищуватимуть спроможності мереж до захисту та ухвалюватимуть тактичні й стратегічні рішення в критичній ситуації.

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"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - розповів директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Він додав, що 500 організаторів готували та доопрацьовували навчання протягом семи місяців і створили понад 5500 відповідних віртуальних систем. 

Цього року в навчаннях, що відбуваються з 2010 року, візьмуть участь групи із 38 країн.

ВІДЕО ДНЯ

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки є підрозділом НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні, який займається проблемами кібербезпеки країн Північноатлантичного альянсу.

Україна приєдналась до кіберцентру при НАТО у березні 2022 року попри блокаду цього кроку Угорщиною у минулому.

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Теми: НАТОЕстонія
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