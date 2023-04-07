Прем'єр Румунії попросив про термінові заходи у зв'язку з протестами фермерів

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час п'ятничного засідання попросив міністра сільського господарства Петре Деа вжити термінових заходів для підтримки румунських фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Прем'єр-міністр зажадав від Петре Деа "термінового вирішення проблем, з якими стикаються фермери та переробники", йдеться в заяві уряду.

Основні заходи повинні бути спрямовані на справедливі відносини між виробниками, переробниками сільськогосподарської продукції та роздрібними мережами, а також на сприяння експорту сільськогосподарської продукції, в перспективі збалансування торговельного балансу, заявив глава уряду.

Ця заява була зроблена в умовах, коли румунські фермери організували сьогодні акції протесту в кількох повітах країни і в столиці, незадоволені рішенням, знайденим Європейською комісією для вирішення проблем і серйозних дисбалансів, з якими стикається румунський сільськогосподарський сектор, на який вплинула велика кількість сільськогосподарської продукції з України.

Минулого місяця Єврокомісія надала пакет допомоги болгарським, польським і румунським фермерам на суму 56,3 млн євро, з яких 10 млн євро було перераховано Румунії. Це мізерна сума, порівняно з втратами у 200 мільйонів євро, які підрахували румунські фермери.

Під тиском цих держав президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель погодилися збільшити суми та надати другий пакет компенсацій.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого четверга Європейська комісія пояснила, що цей другий пакет також буде спрямований на інші культури, які не були підтримані в рамках першого пакету, такі як цукровий сектор або сектор меду. Румунія отримала компенсацію на кукурудзу, оскільки вона зазнала найбільшого впливу українського імпорту.

Як повідомлялося, один з контрольно-пропускних пунктів на кордоні Румунії та України тимчасово припинив оформлення вантажів через протести румунських фермерів.