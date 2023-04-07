Премьер Румынии попросил о срочных мерах в связи с протестами фермеров

Премьер-министр Румынии Николае Чуке во время пятничного заседания попросил министра сельского хозяйства Петре Деа принять срочные меры для поддержки румынских фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

Премьер-министр потребовал от Петре Деа "срочного решения проблем, с которыми сталкиваются фермеры и переработчики", говорится в заявлении правительства.

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Основные меры должны быть направлены на справедливые отношения между производителями, переработчиками сельскохозяйственной продукции и розничными сетями, а также на содействие экспорту сельскохозяйственной продукции, в перспективе сбалансирования торгового баланса, заявил глава правительства.

Это заявление было сделано в условиях, когда румынские фермеры организовали сегодня акции протеста в нескольких уездах страны и в столице, недовольные решением, найденным Европейской комиссией для решения проблем и серьезных дисбалансов, с которыми сталкивается румынский сельскохозяйственный сектор, на который повлияло большое количество сельскохозяйственной продукции из Украины.

В прошлом месяце Еврокомиссия предоставила пакет помощи болгарским, польским и румынским фермерам на сумму 56,3 млн евро, из которых 10 млн евро было перечислено Румынии. Это мизерная сумма по сравнению с потерями в 200 миллионов евро, которые подсчитали румынские фермеры.

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Под давлением этих государств президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель согласились увеличить суммы и предоставить второй пакет компенсаций.

В прошлый четверг Европейская комиссия объяснила, что этот второй пакет также будет направлен на другие культуры, которые не были поддержаны в рамках первого пакета, такие как сахарный сектор или сектор меда. Румыния получила компенсацию на кукурузу, поскольку она подверглась наибольшему влиянию украинского импорта.

Как сообщалось, один из контрольно-пропускных пунктов на границе Румынии и Украины временно прекратил оформление грузов из-за протестов румынских фермеров.