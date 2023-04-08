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У Зеленського прокоментували "зливи" документів: Типова гра російських спецслужб

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 12:56

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк бачить ознаки "стандартної гри" російських спецслужб у появі в соцмережах нібито таємних документів західних союзників. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Подоляк припустив, що публікація нібито таємних документів союзників є російською інформаційною кампанією з метою посіяти взаємну недовіру між союзниками.  

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"Мета цих "зливів" секретних даних очевидна: відвернути увагу, посіяти сумніви та взаємні підозри, внести розколи", - зазначив Подоляк. 

Він натякнув, що матеріали є компіляцією даних з відкритих джерел із домішками вигадок або й реальних перехоплень. 

"Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", - додав Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, у NYT вийшов матеріал з посиланням на джерела про те, що США нібито з’ясовують, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї. Про конкретні плани України щодо самого контрнаступу там не згадувалося. 

Наступного дня з’явилася нова публікація на цю тему – що у Twitter та інших соцмережах почали публікувати фрагменти нової партії документів, нібито з розвідданими США та близьких союзників Штатів. Серед них частина стосується України, але загалом тематика набагато ширша — там є аналітичні записки, що стосуються Китаю і всього Тихоокеанського регіону, Близького Сходу і боротьби з тероризмом. 

Теми: СШАРосіявійна
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