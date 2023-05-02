Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard

Із серпня Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина.

Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц, якого цитує DW

Деталі: Шольц повідомив, що наразі налаштовується виробництво снарядів, однак це займе певний час.

Реклама:

Канцлер також уточнив, що Україна не може використовувати для обстрілів території РФ зброю, яку постачає Німеччина.

Відповідних правил задля уникнення війни між НАТО і РФ, додав він, дотримуються й інші західні держави, які допомагають Україні зброєю.

Нагадаємо: У лютому найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall повідомив, що очікує до липня поставок в Україну першої партії боєприпасів для Gepard.