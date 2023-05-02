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Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 03:59
Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard
ЗУ GEPARD. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Із серпня Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина.

Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц, якого цитує DW

Деталі: Шольц повідомив, що наразі налаштовується виробництво снарядів, однак це займе певний час. 

Канцлер також уточнив, що Україна не може використовувати для обстрілів території РФ зброю, яку постачає Німеччина.

Відповідних правил задля уникнення війни між НАТО і РФ, додав він, дотримуються й інші західні держави, які допомагають Україні зброєю.

Нагадаємо: У лютому найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall повідомив, що очікує до липня поставок в Україну першої партії боєприпасів для Gepard.

Теми: НімеччинаШольцзброя
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