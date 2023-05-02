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Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 03:59
Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard
ЗУ GEPARD. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

С августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DW

Детали: Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет определенное время.

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Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ оружие, которое поставляет Германия.

Соответствующих правил во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, придерживаются и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.

Напомним: В феврале крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall сообщил, что ожидает до июля поставок в Украину первой партии боеприпасов для Gepard.

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Темы: ГерманияШольцоружие
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