Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard

С августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DW

Детали: Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет определенное время.

Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ оружие, которое поставляет Германия.

Соответствующих правил во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, придерживаются и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.

Напомним: В феврале крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall сообщил, что ожидает до июля поставок в Украину первой партии боеприпасов для Gepard.