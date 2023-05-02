Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 03:59
Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard
ЗУ GEPARD. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

С августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DW

Детали: Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет определенное время.

Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ оружие, которое поставляет Германия.

Соответствующих правил во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, придерживаются и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.

Напомним: В феврале крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall сообщил, что ожидает до июля поставок в Украину первой партии боеприпасов для Gepard.

Темы: ГерманияШольцоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Германия
В Германию вернулись высланные из Москвы дипломаты после изгнания шпионов РФ из Берлина
Протестующие вступили в столкновения с полицией в ночь на 1 мая в Берлине
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: