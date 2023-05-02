Шольц сообщил, когда Украина начнет получать боеприпасы для Gepard

С августа Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые передала Германия.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DW

Детали: Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет определенное время.

Реклама:

Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ оружие, которое поставляет Германия.

Соответствующих правил во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, придерживаются и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.

Напомним: В феврале крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall сообщил, что ожидает до июля поставок в Украину первой партии боеприпасов для Gepard.