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Росіяни обстріляли острови й лівий берег Дніпра поблизу Херсона

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 08:46

За добу 1 травня російські війська обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 20 разів, влучання зафіксовані в самому Херсоні та кількох селищах. 

Джерело: Херсонська міська військова адміністрація

Деталі: За добу росіяни 20 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши 73 снаряди.

Влучення зафіксовані в Херсоні (зокрема, в мікрорайон Острів), Інженерному, Антонівці, Комишанах. 

Також було здійснено нічний обстріл Антонівки. 

Крім того, обстріляна острівна та лівобережна берегова частина Херсонської міської територіальної громади (дачні ділянки). 

Унаслідок ворожих дій двох осіб поранено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Херсон розташований на правому березі Дніпра. Тиждень тому Інститут вивчення війни припустив, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, бо про це писали російські "воєнкори", публікуючи геолокаційні дані.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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