Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли острови й лівий берег Дніпра поблизу Херсона

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 08:46

За добу 1 травня російські війська обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 20 разів, влучання зафіксовані в самому Херсоні та кількох селищах. 

Джерело: Херсонська міська військова адміністрація

Деталі: За добу росіяни 20 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши 73 снаряди.

Реклама:

Влучення зафіксовані в Херсоні (зокрема, в мікрорайон Острів), Інженерному, Антонівці, Комишанах. 

Також було здійснено нічний обстріл Антонівки. 

Крім того, обстріляна острівна та лівобережна берегова частина Херсонської міської територіальної громади (дачні ділянки). 

ВІДЕО ДНЯ

Унаслідок ворожих дій двох осіб поранено.

Нагадаємо: Херсон розташований на правому березі Дніпра. Тиждень тому Інститут вивчення війни припустив, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, бо про це писали російські "воєнкори", публікуючи геолокаційні дані.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: