Росіяни обстріляли острови й лівий берег Дніпра поблизу Херсона

За добу 1 травня російські війська обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 20 разів, влучання зафіксовані в самому Херсоні та кількох селищах.

Джерело: Херсонська міська військова адміністрація

Деталі: За добу росіяни 20 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши 73 снаряди.

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Влучення зафіксовані в Херсоні (зокрема, в мікрорайон Острів), Інженерному, Антонівці, Комишанах.

Також було здійснено нічний обстріл Антонівки.

Крім того, обстріляна острівна та лівобережна берегова частина Херсонської міської територіальної громади (дачні ділянки).

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Унаслідок ворожих дій двох осіб поранено.

Нагадаємо: Херсон розташований на правому березі Дніпра. Тиждень тому Інститут вивчення війни припустив, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, бо про це писали російські "воєнкори", публікуючи геолокаційні дані.